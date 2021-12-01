За сутки на Николаевщине обнаружили 297 новых случаев коронавируса, 467 пациентов выздоровели, а 15 умерли

По состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявлено 297 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 16 декабря из всех 113 180 (+297) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства;

– Николаев – 67 708 (+122); – Первомайск – 6 473 (+35); – Южноукраинск – 3 600 (+10); – Вознесенск – 2 596 (+4); – Очаков – 1 812 (+8); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 118 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 941 (+7) работника заведений здравоохранения, из них умерло 46 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 467, всего – 105 600.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 186, в сутки – 15.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 16 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 876 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 71 больной; - городская больница №3 Николаева – 99 больных и 33 человека с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 79 больных и 5 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 52 больных и 16 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 70 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 57 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 27 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 18 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 19 больных и 3 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 14 больных и 10 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 19 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 43 больных и 2 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 39 больных и 6 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 15 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 9 больных и 27 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 90 больных; - роддом №1 Николаева – 4 больных и 2 человека с подозрением.

По состоянию на 16 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 398,12 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 33,59% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 807,22 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 47,79 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,03% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -8,58% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 16 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,49%.