За сутки на Николаевщине обнаружили 297 новых случаев коронавируса, 467 пациентов выздоровели, а 15 умерли

По состоянию на 16 декабря в Николаевской области выявлено 297 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 16 декабря из всех 113 180 (+297) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства;
– Николаев – 67 708 (+122);
– Первомайск – 6 473 (+35);
– Южноукраинск – 3 600 (+10);
– Вознесенск – 2 596 (+4);
– Очаков – 1 812 (+8);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 118 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 941 (+7) работника заведений здравоохранения, из них умерло 46 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 467, всего – 105 600.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 186, в сутки – 15.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 16 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 876 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 71 больной;
- городская больница №3 Николаева – 99 больных и 33 человека с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 79 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 52 больных и 16 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 70 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 57 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 27 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 19 больных и 3 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 14 больных и 10 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 19 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 43 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 39 больных и 6 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 15 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 9 больных и 27 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 90 больных;
- роддом №1 Николаева – 4 больных и 2 человека с подозрением.
По состоянию на 16 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 398,12 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 33,59% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 807,22 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 47,79 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,03% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -8,58% (при допустимом не более 50%).
Загруженность кроватей на 16 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,49%.