Порошенко со скандалом ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада»

Экс-президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир обновленного телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.

Видео инцидента опубликовано в Facebook.

Как известно, с 15 декабря телеканал «Рада» начал работу в обновленном формате. Студия телеканала находится в здании Верховной Рады на втором этаже и является открытой площадкой, куда без приглашения может попасть любой народный депутат.

При этом Порошенко ворвался на обустроенную площадку телеканала и начал препятствовать проведению прямого эфира. В свою очередь ведущие и нардеп от «Слуги Народа» Даниил Гетманцев, который выступал в этот момент, пригласили Порошенко присоединиться к эфиру. На это все он начал возмущаться и говорить, что телеканал работает за деньги из государственного бюджета, которые не проходят через систему Prozorro. Гетьменцев в ответ сказал, что «не нужно лоббировать «Прямой» и «5 канал», которые вам принадлежат», добавив, что «не все каналы в государстве будут олигархическими».

Напомним, что ранее Порошенко якобы продал медиахолдингу «Вільні медіа» телеканалы «Прямой» и «5 канал». Это может позволить экс-президенту избежать попадания под действие закона об олигархах. При этом формальными владельцами телеканалов Порошенко стали его нардепы и подчиненные журналисты.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 миллионов гривен из Государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал «Рада» и газету «Голос Украины».