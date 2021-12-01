В Донецкой области депутат горсовета выпрыгнул из окна на глазах у сына

В среду, 15 декабря, в городе Селидово Донецкой области депутат городского совета покончил с собой.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

По предварительным данным, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В полиции отметили, что трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент был дома. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Следователи собираются открыть уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство». Отмечается, что полиция проверяет все версии произошедшего.

Полиция не назвала имени погибшего, но пресс-служба региональной ячейки партии «Слуга народа» сообщила в Facebook, что 15 декабря трагически оборвалась жизнь главы фракции «Слуги народа» Селидовского городского совета Леонида Осипова.

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