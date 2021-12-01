В Николаеве 21 декабря разведут мосты – в акваторию НСЗ зайдет судно «Александр Охрименко»

Во вторник, 21 декабря, в Николаеве разведут Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный мосты.
Об этом на странице в Facebook сообщает КП «ЭЛУ Автодорог».
«21 декабря (вторник) 2021 года с 12:00. до 13:00 запланирована разводка Южно-Бугского (Варваривского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» пройдет судно «Александр Охрименко» для проведения ремонтных работ.
Резервный день 22 декабря 2021 года.
Напомним, как в акваторию Черного моря спустили «Александра Охрименко» – это первый выход судна в качестве военного