В Николаеве 21 декабря разведут мосты – в акваторию НСЗ зайдет судно «Александр Охрименко»

Во вторник, 21 декабря, в Николаеве разведут Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный мосты.

Об этом на странице в Facebook сообщает КП «ЭЛУ Автодорог».

«21 декабря (вторник) 2021 года с 12:00. до 13:00 запланирована разводка Южно-Бугского (Варваривского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» пройдет судно «Александр Охрименко» для проведения ремонтных работ.

Резервный день 22 декабря 2021 года.

Напомним, как в акваторию Черного моря спустили «Александра Охрименко» – это первый выход судна в качестве военного