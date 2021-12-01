В одесском училище на студента упала часть потолка – пострадавшего госпитализировали

В Одессе 15 декабря на 17-летнего студента во время занятий обрушилась часть потолка, его госпитализировали с учебного заведения.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Парню диагностировали ушиб шейного и грудного отделов позвоночника.

Сведения по этому факту внесены в ЕРДР по части 1 статьи 275 («Нарушения правил, касающиеся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений») Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Инцидент произошел в одной из аудиторий Одесского училища морского туристического обслуживания на Пушкинской, 18, уточняет «Суспільне».

Директор училища Сергей Белоконенко рассказал журналистам, что молодого человека выписали из больницы. Он уже находится на занятиях.

Здание, где расположено училище – это памятник архитектуры местного значения. Ее построили в первой половине XIX века. В 1869 году здание реконструировали и разместили в нем Одесскую женскую гимназию. В конце XIX – начале ХХ века там надстроили третий этаж. Тогда здание принадлежало Южнороссийскому обществу печатного дела.

Напомним, как в одесской школе во время урока обвалилась часть потолка.