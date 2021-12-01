В «Николаевской ТЭЦ» объяснили, почему в «платежах» некоторых абонентов возросла плата за тепло: «Дома не оборудованы приборами учета»

В «Николаевской ТЭЦ» сообщили, что 525 абонементам, дома которых не оборудованы приборами учета, проведут перерасчет с начала отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В СМИ появилась информация о начислениях за услуги по снабжению тепловой энергией за ноябрь 2021 года. ЧАО «Николаевская ТЭЦ» сообщает, что объемы потребленной тепловой энергии определены по показателям приборов учета тепловой энергии, а в случае его отсутствия – по тепловой нагрузке в соответствии с Приказом Министерства регионального развития», - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди 39 548 абонентов «Николаевской ТЭЦ» 525 (около 1,3%) – это абоненты, дома которых не оборудованы приборами учета по техническим причинам.

«Особенностями этих одноэтажных и двухэтажных зданий является тепловая нагрузка, что значительно превышает нагрузку четырех, пяти, а тем более девятиэтажных зданий. «Николаевская ТЭЦ» предоставила перечень таких зданий на рассмотрение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города для изучения возможности полного отключения от централизованного отопления, поскольку даже установка приборов учета тепловой энергии не решит вопрос уменьшения начислений за тепловую энергию. Именно у этих потребителей возникало больше вопросов по поводу начислений», - добавили в пресс-службе.

Предприятие сообщает, что привлечет специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и разрешения, для актуализации тепловой нагрузки по домам, в которых отсутствуют приборы учета.

Так, по результатам выводов независимых специалистов будут осуществлены перерасчеты с начала отопительного сезона потребителям, у которых дома не оборудованы приборами учета.

Напомним, что ранее сообщалось о массовых жалобах на возросшие «платёжки» за отопление.