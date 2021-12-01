Крымскотатарский орнамент включили во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО

Традиционный крымскотатарский орнамент «орьнек» включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, который составляет ЮНЕСКО.

Об этом сообщил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

«Поздравляю крымскотатарский народ и всю Украину со знаковой победой. Это достойное признание самобытности кырымлы и красоты культурной мозаики Украины. Крымскотатарский орнамент орьнек и знание о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО», - отметил Зеленский.

Министр культуры Александр Ткаченко в своем телеграмм-канале уточнил, что это решение приняли во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

«Благодарен Евгению Нищуку за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело», - написал Ткаченко.

Напомним, ранее суд Амстердама постановил вернуть «скифское золото» Украине.