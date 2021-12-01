В Ингульском районе Николаева из-за сломавшейся фуры образовалась большая автомобильная пробка

В Николаеве вечером в четверг, 16 декабря, на улице Космонавтов и части проспекта Богоявленского образовалась большая автомобильная пробка.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Автомобильная пробка растянулась по проспекту Богоявленскому от улицы Театральной до улицы Космонавтов в направлении Корабельного района и по проспекту от улицы 295-й Стрелецкой дивизии до Космонавтов в направлении центра города. Движение очень затруднено и по Космонавтов от 12-й Продольной до проспекта Богоявленского.

Причиной затора стала фура, которая сломалась на перекрестке Космонавтов/проспект Богоявленский. Там на месте сотрудники патрульной полиции регулируют дорожное движение, однако из-за большого количества транспорта движение крайне затруднено.