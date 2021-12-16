ВР приняла законопроект, который упростит прижизненное согласие на донорство и может спасти сотни жизней

Верховная Рада Украины 16 декабря одобрила законопроект №5831, который будет регулировать вопросы трансплантации анатомических материалов человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Этот закон позволит всем желающим давать прижизненное согласие на донорство органов через портал «Дія».

«Дело в том, что Украина во времена Независимости почти потеряла собственную трансплантологию, в первую очередь из-за сложной процедуры получения согласия родных на донорство органов умершего человека или пациента, у которого зафиксирована смерть мозга. Сотни хирургов-трансплантологов покинули Украину и переехали в США, страны ЕС, Беларусь, где они смогли реализовать себя, выполняя сверхсложные операции и спасая сотни человеческих жизней».

«А в Украине, по расчетам экспертов, ежегодно умирали от 4 до 5 тысяч украинцев, не дождавшихся трансплантации именно потому, что у нас до сих пор не работал механизм прижизненного согласия на донорство. Нужно пересаживать 3 тысячи почек в год. В 2020 году было пересажено 98! Нужно пересаживать 1100 печенок, а в 2020 году было пересажено всего 6! Нужно пересаживать 300 сердец в год, а в 2020 году пересажено было только 9», - отметил Геращенко.

Сдвиги начались в 2018 году, когда было принято новое законодательство о трансплантации, позволившее гражданам давать прижизненное добровольное согласие на донорство своих органов. Был запущен реестр доноров и пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В 2021 году ситуация существенно улучшилась, но чтобы спасать жизнь украинцев, государство все равно потратило более миллиарда гривен на трансплантацию за рубежом. Ранее согласие должно было предоставляться в письменной форме, что было неудобно потенциальным донорам.

«Уверен, что команда главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова в кратчайшие сроки разработает вкладку в «Дії» о предоставлении прижизненного согласия на донорство, и уже в марте нового 2022 года ею смогут воспользоваться тысячи украинцев», - считает Геращенко.

Напомним, ранее в Киеве провели сверхсложную операцию и спасли 26-летнюю девушку, которая получила донорское сердце.