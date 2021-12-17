СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 8899 новых случаев COVID-19, выздоровели более 21 тысячи человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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8:25 В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Украине госпитализировали 2028 человек; летальных случаев - 328; выздоровели - 21 650 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 33 652 человека, методом ИФА - 7824, экспресс-тестами - 36 231.

Больше всего случаев за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 597 046 человек; выздоровели - 3 306 465 человек; летальных случаев - 92 641.