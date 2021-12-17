На Николаевщине грузовик насмерть сбил женщину, вылетел с дороги и перевернулся

В Николаевской области в четверг, 16 декабря, на трассе -14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и женщины-пешехода, в результате которого пострадавшая погибла.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 20:00 на автодороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», недалеко от поворота на село Благодаровка, 28-летний водитель автомобиля ГАЗель совершил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода, после чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги, где перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая от полученных телесных повреждений погибла. Водитель ГАЗели существенно не травмировался.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Напомним, как на Николаевщине водитель фуры сбил насмерть мужчину.