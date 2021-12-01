В Лесках на перекрестке столкнулись две легковушки – пострадали три человека, в том числе двое детей

В Николаеве утром в пятницу, 17 декабря, на пересечении улиц Курортная и Крылова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей BMW и Chery, в результате которого травмировались три человека.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chery, который ехал от улицы Индустриальной по Крылова и при повороте налево в направлении Курортной, не предоставил преимущества в движении автомобилю BMW, который двигался по Крылова в направлении Индустриальной.

Фото: Новости-Н

После столкновения автомобили вылетели на бордюр. В результате аварии пострадали водитель и двое малолетних пассажиров автомобиля Chery, их с места аварии забрала карета скорой медицинской помощи.

На месте работают патрульные полицейские и следователь. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, как в Николаеве Hyundai на перекрестке не пропустил «ВАЗ», в результате чего пострадал пассажир.