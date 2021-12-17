В Николаевской области сохраняется положительная динамика – выздоравливающих от COVID-19 больше, чем заболевших

По состоянию на пятницу, 17 декабря, в Николаевской области выявлено 332 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Из всех 113512 (+332) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 67844 (+136);

г. Первомайск – 6490 (+17);

г. Южноукраинск – 3629 (+29);

г. Вознесенск – 2597 (+1);

г. Очаков – 1816 (+4).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2950 (+9) работника учреждений здравоохранения, из них умерло 46 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 540 , всего – 106140.

Умерло от последствий COVID-19 – 3193, в сутки – 7 .



По состоянию на 10:00 17 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 841 человек, больной COVID-19 или с подозрением.

Загруженность кроватей на 17.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 33,11%.