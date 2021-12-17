В Николаевской области сохраняется положительная динамика – выздоравливающих от COVID-19 больше, чем заболевших

По состоянию на пятницу, 17 декабря, в Николаевской области выявлено 332 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
Из всех 113512 (+332) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
г. Николаев – 67844 (+136);
г. Первомайск – 6490 (+17);
г. Южноукраинск – 3629 (+29);
г. Вознесенск – 2597 (+1);
г. Очаков – 1816 (+4).
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2950 (+9) работника учреждений здравоохранения, из них умерло 46 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 540 , всего – 106140.
Умерло от последствий COVID-19 – 3193, в сутки – 7 .
По состоянию на 10:00 17 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 841 человек, больной COVID-19 или с подозрением.
Загруженность кроватей на 17.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 33,11%.