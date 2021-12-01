В Николаеве не без конфликта демонтировали каркас МАФа, у владелицы которого нет разрешительных документов

В Николаеве коммунальные службы демонтировали металлический каркас на углу проспекта Мира и улицы Скульптора Измалкова, установленного без надлежащих документов.

Об этом сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

По словам директора департамента Андрея Ермолаева, сначала владелица каркаса заверила, что самостоятельно его демонтирует в течение 10 дней.

– Железный остов, который устанавливали ночью на углу проспекта Мира и улицы Скульптора Измалкова – снесен. Сначала предпринимательница обязывалась в течение 10 дней самостоятельно демонтировать каркас, а затем пыталась через суд запретить нам сносить эту застройку. Но суд отказал в удовлетворении иска, потому что у владелицы нет никаких разрешительных документов на строительство. Когда Максим Коваленко поднял вопрос появления этого объекта, то выяснилось, что у города арендуется участок земли в 25 квадратных метров. А еще в 2017 году оформлено право собственности на объект недвижимости в 114 квадратных метров, которого по факту нет. Надеюсь, что тех, кто это регистрировал, ожидает уголовная ответственность, – сообщил Ермолаев.

Также директор департамента отметил, что в ходе демонтажа произошел конфликт.

– Во время проведения нами работ не обошлось без провокаций. Были и вызовы полиции, и агрессивные молодые люди, и женщины преклонного возраста, которым очень нравился этот овощной и «адвокат пришла и говорит, что все законно». Незаконно, поэтому не должно быть такого, даже если «ну очень хороший магазин, – резюмировал Ермолаев.

Напомним, как ранее в Николаеве снесли две незаконные «наливайки» на территории сквера «Университетский» и на ПГУ, 20.