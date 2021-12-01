В Николаеве пожарные из-за возгорания в шахте эвакуировали из многоэтажки 26 человек и шестерых спасли

Утром в пятницу, 17 декабря, в Николаеве во время пожара в девятиэтажке спасатели эвакуировали 25 человек и еще 6 спасены.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:38 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре кабеля в шахте на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Лазурная.

На место выехали отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра, направлен автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу на верхние и нижние этажи. Пожарные эвакуировали 25 жителей подъезда, еще 6 человек выведены на свежий воздух в спасательных комплектах. В 09:00 пожар локализован и в 09:55 ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электросети.

От ГСЧС на месте работали четыре единицы техники и 15 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригады скорой помощи и аварийные бригады АО «Николаевгаз» и АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, как в Николаеве произошел пожар в девятиэтажке, спасли четырех человек.