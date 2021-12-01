В центре Николаева троллейбус «притер» припаркованную на обочине легковушку

В пятницу, 17 декабря, в Николаеве на улице Большая Морская тролейбус задел припаркованный автомобиль.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Троллейбус, который ехал по маршруту №6 по улице Большой Морской, не выбрал безопасный интервал и задел припаркованный на обочине автомобиль Chevrolet. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

На месте выясняли обстоятельства сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как в центре Николаева «притерлись» трамвай и «маршрутка».