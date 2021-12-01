В центре Николаева бездомные пытались украсть металлическое ограждение – их задержала полиция

На спецлинию «102» поступил сигнал от жителя Николаева, который стал свидетелем происшествия. По его словам, двое мужчин, похожие по виду на бездомных, отломили секцию из металлического забора, проходящую по проспекту Центральному и понесли по дворам.

Об этом сообщает Управление полиции охраны в Николаевской области.

Отмечается, что такая металлическая конструкция весит более 100 килограмм.

«Это ограждение, расположенное на аллеях Центрального проспекта, известно горожанам из-за постоянных криминальных посягательств на него. В этот раз, «пострадала» секция в районе Центрального рынка, возле офисной площадки «Золотой Лев»», - говорится в сообщении.

Наряд группы реагирования срочно выехал на место инцидента. При отработке прилегающей территории, полицейские заметили двух людей по улице Шоссейной, что в 2 кварталах от места правонарушения.

- Подъехав поближе, мы увидели двух неряшливых мужчин, похожих по описанию заявителя, с трудом тащивших металлическую конструкцию, - рассказал инспектор наряда Олег.

Также на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Николаевского районного Управления полиции.

Мужчинами оказались граждане без постоянного места жительства 1968 и 1986 года рождения Правонарушители хотели сдать ограждение в пункт приема металлолома, который находится неподалеку.

Бездомных граждан вместе с ограждением доставили в Николаевское районное управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

«На данный момент правонарушение квалифицируется по ч.1 ст.185. Кража - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет», - добавили в сообщении.

Напомним, как ранее николаевские патрульные задержали мужчину, который украл из грузовика аккумулятор и пытался перебросить его через забор