На бориспольской трассе мужчина остановил поток машин, чтобы потерявшиеся собаки смогли перейти дорогу

В Киевской области 10 декабря водитель Дмитрий Третьяков помог двоим потерявшимся собакам перейти через бориспольскую трассу. Впоследствии нашелся хозяин собак.

Об этом Третьяков написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что мало кто из водителей остановился на призыв Третьякова, но ему помог мужчина из «Газели». Тот оставил грузовик на другой полосе, что позволило на минуту замедлить транспортный поток.

«Проезжая по бориспольской трассе, увидели 4 испуганных глаза… Две собачки, видимо, ночью перешли часть трассы и застряли на разделительной полосе. В глазах безысходность. Поток машин – просто сумасшедший. Развернулся и решил их вытащить. Отдельный респект водителю «Газели» за помощь!» - сообщил Третьяков.

Через некоторое время удалось найти хозяина собак, их вернули домой.

Напомним, что ранее в Николаеве во время пожара спасли собаку.