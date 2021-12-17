На Гаити освободили 12 американских христианских миссионеров – ранее их похитила преступная группировка

На Гаити освободили 12 американских христианских миссионеров, которых еще в октябре похитила преступная группировка 400 Mawozo.

Об этом сообщил министр юстиции Гаити Берто Дорс, пишет CNN.

Первых двух из 17 похищенных миссионеров уволили 21 ноября. Через две недели уволили еще троих, а 16 декабря — остальные 12 миссионеров.

По словам источника CNN в силах безопасности Гаити, миссионеров нашли местные жители, доставившие их в местное отделение полиции, недалеко от подконтрольной группировке территории.

Уволенная группа прошла медицинское освидетельствование, пострадавшие выглядели худыми. Миссионеры прилетели в США 16 декабря рейсом береговой охраны.

Напомним, летом двое заключенных тюрьмы строгого режима в центральной Швеции взяли в заложники сотрудников тюрьмы.