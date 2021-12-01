Нарушения в использовании СИЗ и хранения лекарств: Результаты проверки в трех «ковидных» больницах Николаевщины

11-12 ноября в Николаеве работала мониторинговая группа Министерства здравоохранения. Она проверила пять больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом. Во всех учреждениях нашли разные нарушения.

Об этом идет речь в статье «Результаты проверки МОЗ в Николаеве – что нашли члены комиссии в пяти ковидных больницах».

В КНП Николаевского городского совета «Городская больница №1» на 290 мест нашли нарушения правил оформления этапно-последовательного эпикриза, который должен оформляться каждые 5 дней. Большинству пациентов назначают необоснованные антибактериальные препараты, которые не входят в список COVID.

«Из 439 сотрудников больницы вакцинирован 401 человек. Проверяющие отмечают, что в медучреждении отсутствуют стандарты процедур для основных эпидемически значимых процессов, также в больнице не соблюдают правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в зависимости от зоны опасности», - говорится в статье.

Из 439 сотрудников больницы 156 человек болело коронавирусом. Программа по инфекционному контролю существует, но регулярные учения команды больницы по использованию противоаэрозольных респираторов не проводятся.

Также у комиссии были замечания по поводу того, что на складах с лекарственными препаратами частично отсутствуют подтоварники, во внутренних приказах не назначили человека, ответственного за качественное хранение препаратов, выводы выходного контроля оформлены частично, а реестр препаратов не систематизирован.

В КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3» на 235 кое обнаружили фактически идентичные нарушения – к примеру, в больнице не оформляется поэтапно-последовательный эпикриз каждые пять дней, антибактериальные препараты назначаются необоснованно.

«Из 610 сотрудников вакцинированы 584. 123 сотрудника болели коронавирусом. В больнице отсутствует разграничение потока пациентов на прием с подозрением на COVID и другой патологией, не всегда соблюдаются правила использования СИЗ», - идет речь в статье.

В больнице существует и работает Программа инфекционного контроля, но учения для медперсонала, как и предыдущей больнице, не проводятся. Как и в случае с больницей №1, в этом медучреждении недостаточно соблюдают правила хранения медицинских препаратов, и нет уполномоченных, которые несут ответственность за них. Также в больнице не обеспечили исправность гигрометров психрометрических путем проведения метрологической поверки (гигрометр используется для проверки степени влажности, в том числе, в складских помещениях).

В Новобугской многопрофильной больнице на 135 коек также не оформляется эпикриз раз в пять дней. Пациентам необоснованно назначают антибактериальные препараты, проверяющие обнаружили истории болезни, в которых нет тестов ПЦР-исследований и КТ. В этом медучреждении задержкой осуществляют забор биоматериала для ПЦР.

«Из 229 работников вакцинированы 202 человека. 40 человек болели коронавирусом. Сотрудники не придерживаются правил использования СИЗ в зависимости от зоны опасности. Нет расчета необходимого количества средств индивидуальной защиты на сотрудников. Также персонал больницы, заходя в красную зону, проходит через кабину для дезинфекции путем аэрозольного распыления, расположенного в буферной зоне. По мнению членом комиссии, это неэффективно», - отмечается в статье.

Также комиссия осуществила быструю проверку Баштанской многопрофильной больницы. В ходе проверки члены комиссии обнаружили, что автомобили экстренной медпомощи не могут доехать до приемного отделения из-за трубопровода, который проложен низко и проходит над дорогой. Также в больнице обнаружили, что нет разграничения пациентов с подозрением на коронавирус и другими патологиями, а большинству больных необоснованно назначают антибактериальные препараты.

Напомним, в КНП Николаевского городского совета «Городская больница №5» при проверке комиссии Министерства здравоохранения обнаружили несколько нарушений.