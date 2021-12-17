В Березанке во время пожара спасли девушку

Фото - иллюстрация В поселке Березанка 16 декабря сотрудники ГСЧС во время пожара спасли 24-летнюю девушку.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели вынесли девушку из задымленного дома на свежий воздух в бессознательном состоянии. На «скорой» её доставили ​​в Березанскую городскую больницу. Здоровью девушки ничего не угрожает.

Кроме того, в Николаевской области случилось еще четыре пожара в частных домовладениях в Казанке, Врадиевке, селах Дмитровка и Михайловка Николаевского района. Причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, ранее в Николаеве пожарные из-за возгорания эвакуировали из многоэтажки 26 человек, еще шестерых пришлось спасать.