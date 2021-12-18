Итальянец 13 лет притворялся слепым и получил 170 тысяч евро пособия

В Италии по подозрению в мошенничестве арестовали мужчину, который годами получал помощь за фейковую слепоту.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на AFP.

Государство выплатило ему пособие на сумму не менее 170 тысяч евро. По данным итальянских журналистов, в Палермо (Сицилия) 40-летний мужчина получал пособие с 2008 года, заявив, что он якобы полностью ослеп в результате врожденной проблемы.

В 2018 году итальянец продлил свои водительские права, в связи с чем финансовую полицию оповестили о возможном мошенничестве. Правоохранители устроили проверку и увидели, как мужчина, будучи за рулем, одновременно набирал номер на телефоне. Он гулял по оживленному торговому центру, рассматривая витрины магазинов, и обучал свою дочь кататься на велосипеде. Также он был замечен на скутере без страховки.

Местные журналисты говорят, что его прозвали Берлускони в честь бывшего премьер-министра Италии, у которого были проблемы с законом. При этом 40-летний подозреваемый уже был приговорен судом первой инстанции к тюремному заключению сроком почти на 15 лет за участие в группе, которая устраивала фейковые ДТП ради получения страховых выплат. Дело находится на апелляции.

Напомним, другой итальянец 15 лет получал зарплату, хотя ни разу не пришел на работу.