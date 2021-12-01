В Краматорске произошел пожар на станции «скорой помощи», огонь повредил десять реанимобилей

В Краматорске 17 декабря на территории Центральной областной диспетчерской скорой медицинской помощи произошел пожар.

Об этом сообщили в Краматорском райуправлении полиции.

О пожаре в гараже сообщили около 9:00. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Все работники станции были эвакуированы.

Предварительно установлено, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи. В настоящее время устанавливается причина пожара. После получения официальных выводов от ГСЧС полиция даст правовую квалификацию случившемуся.

Напомним, ранее в Николаеве во дворе дома горел BMW-X5.