В парламентской фракции «Голос» сменилось руководство – предыдущий глава пытается «удержаться за кресло»

В Верховной Раде 17 декабря вице-спикер Александр Корниенко объявил, что новой главой фракции «Голос» назначена нардеп Александра Устинова, выполнять обязанности ее заместителя будет Юлия Клименко.

Об этом сообщает «Лига.net».

Корниенко руководствовался решением Окружного админсуда Киева от 17 декабря, согласно которому положение о фракции «Голос» было отменено.

- Зашло в Раду решение суда, фракция собралась и переизбрала нового главу, - рассказал собеседник издания.

На сайте Окружного админсуда Киева появилась информация о том, что подан иск и заявление об обжаловании положения о депутатской фракции партии «Голос». Истцами указаны Александра Устинова, Юлия Клименко, Соломия Бобровская, Галина Васильченко и другие депутаты. Причиной иска стал раскол в политсиле. Часть депутатов поддержали увольнение Железняка, поскольку, по их мнению, он выполнял полномочия руководителя фракции в нарушение регламента.

Железняк заявил, что иск в суд об остановке положения о фракции был подан за несколько часов до заседания парламента, а Корниенко намеренно «тянул внеочередное заседание». Нардеп собирается оспорить решение.