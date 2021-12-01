В Петербурге на верфи загорелся корвет «Проворный», пострадали три человека

В Санкт-Петербурге 17 декабря произошел серьезный пожар на судостроительном заводе «Северная верфь».

Об этом сообщает «Фонтанка».

Огонь охватил 80 квадратных метров на строящемся корабле. Источник издания сообщает, что горит один из корветов, строящихся для нужд Минобороны РФ – «Проворный».

Пожарные фиксируют огонь на четвертой и пятой палубах корвета. Ранее возгорание затронуло рубку главного командного поста и башенно-мачтовые конструкции. Работу пожарных усложняет наличие лакокрасочных материалов на борту – корвет стоял на покраске. В результате ЧП пострадали три человека

- Пострадавших трое, один в состоянии средней степени тяжести, двое – в удовлетворительном, - уточнили в «скорой».

Точная причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что корабль мог вспыхнуть из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ. Три яруса надстройки на корабле смазаны смолами. На данный момент корабль обесточен.

Корвет «Проворный» заложили в июле 2013 года, спустили на воду в сентябре 2019 года. В минувшем феврале сообщалось, что корабль могут передать флоту до конца 2021 года. Экипаж «Проворного» прибыл в Петербург для обучения в конце сентября этого года.

Напомним, что в 2019 году в РФ после взрыва ракеты на военном полигоне погибли пятеро сотрудников «Росатома».