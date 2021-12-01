Глава МВД наградил двоих николаевских спасателей за ликвидацию последствий взрыва в Новой Одессе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 16 декабря отметил двоих николаевских спасателей, которые проявили мужество и храбрость при ликвидации последствий взрыва в доме в Новой Одессе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Ведомственные нагрудные знаки «За отвагу в службе» получили:

- Андрей Антоненко, старший прапорщик службы гражданской защиты, командир отделения 21-й государственной пожарно-спасательной части; - Олег Казакуца, прапорщик службы гражданской защиты, старший мастер газодымозащитной службы 21-й государственной пожарно-спасательной части.

Как известно, трагедия случилась 27 ноября. В пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего были разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, также троих пострадавших достали из-под обломков дома. Ранее в Николаеве отметили спасателей, которые принимали активное участие в ликвидации последствий взрыва.