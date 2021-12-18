За сутки в Николаевской области зафиксировали 223 новых случая COVID-19, 9 человек скончались

По состоянию на субботу, 18 декабря, в Николаевской области выявлено 223 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Из всех 113 735 (+223) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 67937 (+93);

г. Первомайск – 6504 (+14);

г. Южноукраинск – 3639 (+10);

г. Вознесенск – 2601 (+4);

г. Очаков – 1825 (+9).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 93 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (+5) работника учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 447 , всего – 106587.

Умерло от последствий COVID-19 – 3202, в сутки – 9 .

По состоянию на 10:00 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных COVID-19 находится 826 человек, больных COVID-19 или с подозрением.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 32,52%.