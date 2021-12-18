В Киеве загорелся ресторан «Ватра»

В одном из ресторанов Киева вспыхнул пожар. Пожарные уже прибыли на место и приступили к тушению.
Первые кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный», о чем пишет издание «Апостроф».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Городецкого в заведении общественного питания «Ватра».
На видеокадрах видно языки пламени и столб черного дыма, который вырывается из помещения. Бойцы ГСЧС уже приступили к ликвидации возгорания.
«Прямо сейчас на Городецкого горит ресторан «Ватра». Пожарные спасатели ГСЧС уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется», - написал «Киев Оперативный».
Более детальная информация о происходящем, а также о возможных пострадавших, на момент публикации новости, отсутствует.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в центре Николаева произошел пожар в кальянной