Высокий уровень преступности и многочисленные смерти от передозировки наркотиками: В части Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение

В пятницу, 17 декабря, мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила чрезвычайное положение в центральном районе города Тендерлойн из-за высокого уровня преступности и многочисленных смертей от передозировки наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сан-Франциско, передает НВ.

«Мы переживаем кризис и должны реагировать соответственно», — заявила мэр.

Согласно ее плану, муниципальная власть будет «реагировать агрессивно» на кризис на улицах. Этот план, в частности, предполагает увеличение финансирования полиции и выделение средств на патрулирование улиц.

Мэр добавила, что чрезвычайное положение позволит городу преодолеть бюрократизм. Также станет возможно быстро предоставить жилье, консультации и медицинскую помощь людям, страдающим от зависимости.

Режим ЧП должен быть одобрен городским наблюдательным советом в течение следующих семи дней и будет действовать не более 90 дней.

Напомним, в мае прошлого года местная власть Сан-Франциско изолировала в гостиницах на время карантина часть бездомных, обеспечив их алкоголем и наркотиками. Сделали это, чтобы предотвратить распространение коронавируса.