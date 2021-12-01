В РФ солдат-срочник зашил себе рот, чтобы наказать за грубые слова в адрес девушки

19-летний российский солдат-срочник решил наказать себя за грубые слова в отношении девушки и зашил рот.

Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на служебные документы.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Чебаркуль в Челябинской области в среду, 15 декабря. Молодой человек приревновал свою возлюбленную и накричал на нее. После ссоры он пошел в туалет и зашил себе рот швейной иглой с трикотажной ниткой.

В пояснительной записке говорится, что дежурный роты заметил, что солдат ходит все время в маске и молчит. Когда с него сняли маску, оказалось, что рот зашит. В медчасти нитки распороли и оказали срочнику помощь. В настоящее время с ним работает психолог.

Напомним, ранее в Николаеве фигурант нескольких уголовных производств Юрий Богомятков накануне заседания суда перерезал себе руки и горло, а на следующее заседание приехал из СИЗО с зашитым ртом.