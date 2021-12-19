СПЕЦТЕМА: В Украине выявили еще 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели почти 7 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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10:03 За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 49), сообщили в Минздраве.
62 686 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 129 человек; летальных исходов – 176; выздоровели – 6 866 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 608 151 человек; выздоровели – 3 331 865 человек; летальных исходов – 93 105; проведено ПЦР-тестов – 16 492 954.
С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 337 322 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3608151
|
3602
|
93105
|
176
|
3331865
|
6866
|
183181
|
481,0
|
м. Київ
|
320650
|
374
|
8008
|
22
|
298545
|
781
|
14097
|
475,4
|
Вінницька
|
110391
|
145
|
2979
|
22
|
95975
|
141
|
11437
|
743,0
|
Волинська
|
101639
|
142
|
2129
|
2
|
95515
|
157
|
3995
|
387,8
|
Дніпропетровська
|
240314
|
236
|
8634
|
19
|
226607
|
262
|
5073
|
160,3
|
Донецька
|
163932
|
124
|
4990
|
3
|
152274
|
106
|
6668
|
355,1
|
Житомирська
|
138961
|
191
|
3175
|
2
|
131242
|
18
|
4544
|
377,5
|
Закарпатська
|
85882
|
115
|
2240
|
4
|
74570
|
237
|
9072
|
724,2
|
Запорізька
|
179709
|
165
|
5030
|
18
|
168303
|
987
|
6376
|
379,5
|
Івано-Франківська
|
125588
|
134
|
3022
|
3
|
113312
|
104
|
9254
|
677,8
|
Київська
|
182295
|
274
|
4533
|
2
|
166224
|
547
|
11538
|
647,5
|
Кіровоградська
|
32273
|
99
|
1416
|
13
|
26841
|
58
|
4016
|
432,6
|
Луганська
|
59134
|
9
|
2151
|
1
|
54975
|
0
|
2008
|
298,7
|
Львівська
|
217123
|
221
|
5838
|
11
|
201627
|
360
|
9658
|
385,3
|
Миколаївська
|
113840
|
105
|
3211
|
9
|
106732
|
145
|
3897
|
349,3
|
Одеська
|
237287
|
163
|
5452
|
2
|
212004
|
202
|
19831
|
835,4
|
Полтавська
|
136417
|
139
|
3557
|
7
|
123109
|
69
|
9751
|
705,9
|
Рівненська
|
125891
|
119
|
2198
|
2
|
119736
|
32
|
3957
|
343,7
|
Сумська
|
129458
|
114
|
2747
|
1
|
122304
|
102
|
4407
|
414,6
|
Тернопільська
|
105975
|
160
|
2052
|
6
|
99563
|
187
|
4360
|
420,9
|
Харківська
|
241003
|
92
|
6158
|
18
|
224539
|
1375
|
10306
|
389,0
|
Херсонська
|
78264
|
26
|
2635
|
3
|
71557
|
435
|
4072
|
397,7
|
Хмельницька
|
144348
|
183
|
3208
|
3
|
135037
|
21
|
6103
|
487,9
|
Черкаська
|
126240
|
93
|
2475
|
0
|
114797
|
88
|
8968
|
755,6
|
Чернівецька
|
118264
|
91
|
2956
|
3
|
112059
|
352
|
3249
|
361,1
|
Чернігівська
|
93273
|
88
|
2311
|
0
|
84418
|
100
|
6544
|
663,6
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.