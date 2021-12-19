СПЕЦТЕМА: В Украине выявили еще 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели почти 7 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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10:03 За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 49), сообщили в Минздраве.

62 686 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 129 человек; летальных исходов – 176; выздоровели – 6 866 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 608 151 человек; выздоровели – 3 331 865 человек; летальных исходов – 93 105; проведено ПЦР-тестов – 16 492 954.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 337 322 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3608151 3602 93105 176 3331865 6866 183181 481,0 м. Київ 320650 374 8008 22 298545 781 14097 475,4 Вінницька 110391 145 2979 22 95975 141 11437 743,0 Волинська 101639 142 2129 2 95515 157 3995 387,8 Дніпропетровська 240314 236 8634 19 226607 262 5073 160,3 Донецька 163932 124 4990 3 152274 106 6668 355,1 Житомирська 138961 191 3175 2 131242 18 4544 377,5 Закарпатська 85882 115 2240 4 74570 237 9072 724,2 Запорізька 179709 165 5030 18 168303 987 6376 379,5 Івано-Франківська 125588 134 3022 3 113312 104 9254 677,8 Київська 182295 274 4533 2 166224 547 11538 647,5 Кіровоградська 32273 99 1416 13 26841 58 4016 432,6 Луганська 59134 9 2151 1 54975 0 2008 298,7 Львівська 217123 221 5838 11 201627 360 9658 385,3 Миколаївська 113840 105 3211 9 106732 145 3897 349,3 Одеська 237287 163 5452 2 212004 202 19831 835,4 Полтавська 136417 139 3557 7 123109 69 9751 705,9 Рівненська 125891 119 2198 2 119736 32 3957 343,7 Сумська 129458 114 2747 1 122304 102 4407 414,6 Тернопільська 105975 160 2052 6 99563 187 4360 420,9 Харківська 241003 92 6158 18 224539 1375 10306 389,0 Херсонська 78264 26 2635 3 71557 435 4072 397,7 Хмельницька 144348 183 3208 3 135037 21 6103 487,9 Черкаська 126240 93 2475 0 114797 88 8968 755,6 Чернівецька 118264 91 2956 3 112059 352 3249 361,1 Чернігівська 93273 88 2311 0 84418 100 6544 663,6

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.