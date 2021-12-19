СПЕЦТЕМА: В Украине выявили еще 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели почти 7 тысяч человек

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19.12.2021 10:03

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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10:03 За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 49), сообщили в Минздраве.

62 686 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 129 человек; летальных исходов – 176; выздоровели – 6 866 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 608 151 человек; выздоровели – 3 331 865 человек; летальных исходов – 93 105; проведено ПЦР-тестов – 16 492 954.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 337 322 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3608151

3602

93105

176

3331865

6866

183181

481,0

м. Київ

320650

374

8008

22

298545

781

14097

475,4

Вінницька

110391

145

2979

22

95975

141

11437

743,0

Волинська

101639

142

2129

2

95515

157

3995

387,8

Дніпропетровська

240314

236

8634

19

226607

262

5073

160,3

Донецька

163932

124

4990

3

152274

106

6668

355,1

Житомирська

138961

191

3175

2

131242

18

4544

377,5

Закарпатська

85882

115

2240

4

74570

237

9072

724,2

Запорізька

179709

165

5030

18

168303

987

6376

379,5

Івано-Франківська

125588

134

3022

3

113312

104

9254

677,8

Київська

182295

274

4533

2

166224

547

11538

647,5

Кіровоградська

32273

99

1416

13

26841

58

4016

432,6

Луганська

59134

9

2151

1

54975

0

2008

298,7

Львівська

217123

221

5838

11

201627

360

9658

385,3

Миколаївська

113840

105

3211

9

106732

145

3897

349,3

Одеська

237287

163

5452

2

212004

202

19831

835,4

Полтавська

136417

139

3557

7

123109

69

9751

705,9

Рівненська

125891

119

2198

2

119736

32

3957

343,7

Сумська

129458

114

2747

1

122304

102

4407

414,6

Тернопільська

105975

160

2052

6

99563

187

4360

420,9

Харківська

241003

92

6158

18

224539

1375

10306

389,0

Херсонська

78264

26

2635

3

71557

435

4072

397,7

Хмельницька

144348

183

3208

3

135037

21

6103

487,9

Черкаська

126240

93

2475

0

114797

88

8968

755,6

Чернівецька

118264

91

2956

3

112059

352

3249

361,1

Чернігівська

93273

88

2311

0

84418

100

6544

663,6

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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