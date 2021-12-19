На Николаевщине за сутки произошло три пожара в жилом секторе

За минувшие сутки, 18 декабря, на территории Николаевской области зарегистрировано три пожара в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, в Николаевском районе, на территории СВТ «Березки» Веснянской сельской территориальной общины горело здание, которое не эксплуатируется.

А в селе Киселевка Первомайской поселковой территориальной общины горела хозяйственная постройка и была угроза опрокидывания огня на жилой дом.

Третий эпизод произошел в Первомайском районе в пгт Кривое Озеро. Здесь загорелось перекрытие крыши жилого дома.

Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области обеспечено оперативное реагирование на все сообщения. От огня спасены два жилых дома, гараж и два хозяйственных здания.

Всего от ГСЧС работали три единицы техники, 12 спасателей. Дополнительно привлекались дежурный караул Витовского отряда местной пожарной охраны Первомайское и сотрудники полиции.

Напомним, как в Березанке во время пожара спасли девушку.