Возле Кривого Рога столкнулись фура и «ЗАЗ» – легковушка после аварии загорелась, водитель погиб

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и «ЗАЗ Sens». После удара легковой автомобиль загорелся.

При ликвидации пожара в легковом автомобиле «ЗАЗ Sens» сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства).

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.