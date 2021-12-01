В Николаеве рабочего затянуло под пресс – мужчина погиб

В Николаевской области погиб работник, который проводил обвалку туш скота и попал под пресс.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам труда.

Инцидент случился 16 декабря в Николаевском филиале частного предприятия «Таврия Плюс».

«34-летнего обвальщика мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью», – говорится в сообщении.

Управлением Гоструда в Николаевской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению специального расследования несчастного случая со смертельным исходом.

Напомним, как на столичном заводе на двух мужчин упал многотонный станок – рабочие погибли на месте.