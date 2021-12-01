Сидел на путях: На Одесчине поезд сбил насмерть подростка

В Одесской области в воскресенье, 19 декабря, поезд насмерть сбил несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Происшествие случилось в пять часов утра на перегоне у станции Чубовка.

По словам машиниста электропоезда, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

На место аварии вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 («Нарушение действующих на транспорте правил») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Напомним, как в Николаеве под поезд попала 17-летняя девушка – полиция выясняет обстоятельства смертельного инцидента.