В Австралии легкомоторный самолет упал в воду – погибли четыре человека, в том числе дети

У восточного побережья Австралии в воду упал легкомоторный самолет, в результате погибли 4 человека, в том числе 2 детей.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 19 декабря, утром. По данным полиции, 69-летний пилот взял троих пассажиров в поездку. Вскоре после взлета самолет упал в заболоченную местность к северо-востоку от Брисбена. На снимках, опубликованных полицией, видно, что в аварию попал самолет Rockwell International.

В настоящее время правоохранители работают над установлением личности пассажира-мужа и детей. По словам инспектора, дети были «младше подростков».

Комиссар Австралийского совета по безопасности на транспорте Ангус Митчелл заявил, что отчет о предполагаемой причине аварии будет завершен через шесть-восемь недель.

Напомним, как в Азербайджане во время учебного полета разбился военный вертолет, в результате чего погибли 14 человек.