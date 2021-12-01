В Николаеве на перекрестке водитель «Таврии» не пропустил Chevrolet – пострадал один человек

Днем в воскресенье, 19 декабря, на пересечении улице Космонавтов и Богоявленского проспекта в Николаеве столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и ЗАЗ «Таврия Пикап».

Об этом сообщают «Новости-N».

«Таврия» ехала по проспекту со стороны улицы Южной, в направлении Широкой Балки. На перекрестке водитель начал поворачивать налево, на улицу Космонавтов, в направлении площади Победы, не пропустив при этом Chevrolet, ехавший во встречном направлении прямо.

В результате автомобили столкнулись.

Вследствие аварии пострадал водитель автомобиля «Таврия». С места происшествия его увезла «скорая».

Водитель Chevrolet также травмирован, однако заявил, что в медицинской помощи он не нуждается.

Из-за аварии движение на перекрестке затруднено.

Напомним, как в Николаеве на Космонавтов легковушка после столкновения с фурой врезалась в столб.