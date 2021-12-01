На Киевщине вертолет МВД оперативно доставил в больницу 12-летнего парня, у которого внезапно отказали ноги

В Киевской области в субботу, 18 декабря, полицейский вертолет авиации МВД доставил в медицинское учреждение 12-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киевской области.

«За считанные минуты полицейские отделения полиции №1 Вышгородского районного управления полиции ограничили доступ к стадиону «Луч» чтобы ребенка, у которого по неизвестным причинам отказали ноги, как можно быстрее доставить в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области вертолеты МВД доставили к медикам трех пациентов в тяжелом состоянии.