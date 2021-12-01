Возле Николаева «Жигули» сбили насмерть мужчину – водитель говорит, что пешеход бросился под колеса

Возле Николаева в воскресенье вечером, 19 декабря, в результате наезда автомобиля ВАЗ-2107 погиб пешеход.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел около 18:10 на автодороге Н-11 «Днепр – Николаев» у поворота на село Воскресенское.

По словам водителя и его пассажиров, мужчина внезапно выбежал на неосвещенную проезжую часть дороги. Пострадавший погиб на месте происшествия.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

«Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах указанных ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел., 050 013 01 48 или 102», – обратились в полиции.

Напомним, как на дороге Н-11 «Днепр-Николаев» в районе села Мешково-Погорелово 13 декабря около 19:40 водитель автомобиля совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь и покинул место ДТП. Позже полиция нашла этого водителя Opel.