СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили еще 2,5 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровели почти 7 тысяч человек

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20.12.2021 08:22

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:22 За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26), сообщили в Минздраве.

36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 241 человек; летальных исходов – 157; выздоровели – 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 610 687 человек; выздоровели – 3 338 555 человек; летальных исходов – 93 262; проведено ПЦР-тестов – 16 503 941.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3610687

2536

93262

157

3338555

6690

178870

469,7

м. Київ

321147

497

8019

11

299228

683

13900

468,8

Вінницька

110460

69

2993

14

96294

319

11173

725,8

Волинська

101809

170

2131

2

95877

362

3801

369,0

Дніпропетровська

240364

50

8649

15

226729

122

4986

157,6

Донецька

164053

121

4994

4

152471

197

6588

350,8

Житомирська

139084

123

3182

7

131404

162

4498

373,7

Закарпатська

85947

65

2253

13

74926

356

8768

699,9

Запорізька

179819

110

5050

20

169437

1134

5332

317,4

Івано-Франківська

125689

101

3026

4

113426

114

9237

676,5

Київська

182416

121

4533

0

166324

100

11559

648,7

Кіровоградська

32347

74

1422

6

27021

180

3904

420,6

Луганська

59140

6

2151

0

54988

13

2001

297,6

Львівська

217247

124

5845

7

201895

268

9507

379,3

Миколаївська

113929

89

3216

5

106831

99

3882

348,0

Одеська

237350

63

5456

4

212672

668

19222

809,8

Полтавська

136473

56

3560

3

123117

8

9796

709,2

Рівненська

125942

51

2202

4

119758

22

3982

345,9

Сумська

129505

47

2749

2

122404

100

4352

409,4

Тернопільська

106073

98

2057

5

99772

209

4244

409,7

Харківська

241136

133

6172

14

224974

435

9990

377,1

Херсонська

78264

0

2637

2

71972

415

3655

357,0

Хмельницька

144425

77

3211

3

135262

225

5952

475,9

Черкаська

126372

132

2482

7

114987

190

8903

750,1

Чернівецька

118342

78

2960

4

112368

309

3014

335,0

Чернігівська

93354

81

2312

1

84418

0

6624

671,7

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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