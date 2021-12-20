СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили еще 2,5 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровели почти 7 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:22 За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26), сообщили в Минздраве.
36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 241 человек; летальных исходов – 157; выздоровели – 6 690 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 610 687 человек; выздоровели – 3 338 555 человек; летальных исходов – 93 262; проведено ПЦР-тестов – 16 503 941.
С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3610687
|
2536
|
93262
|
157
|
3338555
|
6690
|
178870
|
469,7
|
м. Київ
|
321147
|
497
|
8019
|
11
|
299228
|
683
|
13900
|
468,8
|
Вінницька
|
110460
|
69
|
2993
|
14
|
96294
|
319
|
11173
|
725,8
|
Волинська
|
101809
|
170
|
2131
|
2
|
95877
|
362
|
3801
|
369,0
|
Дніпропетровська
|
240364
|
50
|
8649
|
15
|
226729
|
122
|
4986
|
157,6
|
Донецька
|
164053
|
121
|
4994
|
4
|
152471
|
197
|
6588
|
350,8
|
Житомирська
|
139084
|
123
|
3182
|
7
|
131404
|
162
|
4498
|
373,7
|
Закарпатська
|
85947
|
65
|
2253
|
13
|
74926
|
356
|
8768
|
699,9
|
Запорізька
|
179819
|
110
|
5050
|
20
|
169437
|
1134
|
5332
|
317,4
|
Івано-Франківська
|
125689
|
101
|
3026
|
4
|
113426
|
114
|
9237
|
676,5
|
Київська
|
182416
|
121
|
4533
|
0
|
166324
|
100
|
11559
|
648,7
|
Кіровоградська
|
32347
|
74
|
1422
|
6
|
27021
|
180
|
3904
|
420,6
|
Луганська
|
59140
|
6
|
2151
|
0
|
54988
|
13
|
2001
|
297,6
|
Львівська
|
217247
|
124
|
5845
|
7
|
201895
|
268
|
9507
|
379,3
|
Миколаївська
|
113929
|
89
|
3216
|
5
|
106831
|
99
|
3882
|
348,0
|
Одеська
|
237350
|
63
|
5456
|
4
|
212672
|
668
|
19222
|
809,8
|
Полтавська
|
136473
|
56
|
3560
|
3
|
123117
|
8
|
9796
|
709,2
|
Рівненська
|
125942
|
51
|
2202
|
4
|
119758
|
22
|
3982
|
345,9
|
Сумська
|
129505
|
47
|
2749
|
2
|
122404
|
100
|
4352
|
409,4
|
Тернопільська
|
106073
|
98
|
2057
|
5
|
99772
|
209
|
4244
|
409,7
|
Харківська
|
241136
|
133
|
6172
|
14
|
224974
|
435
|
9990
|
377,1
|
Херсонська
|
78264
|
0
|
2637
|
2
|
71972
|
415
|
3655
|
357,0
|
Хмельницька
|
144425
|
77
|
3211
|
3
|
135262
|
225
|
5952
|
475,9
|
Черкаська
|
126372
|
132
|
2482
|
7
|
114987
|
190
|
8903
|
750,1
|
Чернівецька
|
118342
|
78
|
2960
|
4
|
112368
|
309
|
3014
|
335,0
|
Чернігівська
|
93354
|
81
|
2312
|
1
|
84418
|
0
|
6624
|
671,7
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.