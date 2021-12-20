СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили еще 2,5 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровели почти 7 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:22 За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26), сообщили в Минздраве.

36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 241 человек; летальных исходов – 157; выздоровели – 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 610 687 человек; выздоровели – 3 338 555 человек; летальных исходов – 93 262; проведено ПЦР-тестов – 16 503 941.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3610687 2536 93262 157 3338555 6690 178870 469,7 м. Київ 321147 497 8019 11 299228 683 13900 468,8 Вінницька 110460 69 2993 14 96294 319 11173 725,8 Волинська 101809 170 2131 2 95877 362 3801 369,0 Дніпропетровська 240364 50 8649 15 226729 122 4986 157,6 Донецька 164053 121 4994 4 152471 197 6588 350,8 Житомирська 139084 123 3182 7 131404 162 4498 373,7 Закарпатська 85947 65 2253 13 74926 356 8768 699,9 Запорізька 179819 110 5050 20 169437 1134 5332 317,4 Івано-Франківська 125689 101 3026 4 113426 114 9237 676,5 Київська 182416 121 4533 0 166324 100 11559 648,7 Кіровоградська 32347 74 1422 6 27021 180 3904 420,6 Луганська 59140 6 2151 0 54988 13 2001 297,6 Львівська 217247 124 5845 7 201895 268 9507 379,3 Миколаївська 113929 89 3216 5 106831 99 3882 348,0 Одеська 237350 63 5456 4 212672 668 19222 809,8 Полтавська 136473 56 3560 3 123117 8 9796 709,2 Рівненська 125942 51 2202 4 119758 22 3982 345,9 Сумська 129505 47 2749 2 122404 100 4352 409,4 Тернопільська 106073 98 2057 5 99772 209 4244 409,7 Харківська 241136 133 6172 14 224974 435 9990 377,1 Херсонська 78264 0 2637 2 71972 415 3655 357,0 Хмельницька 144425 77 3211 3 135262 225 5952 475,9 Черкаська 126372 132 2482 7 114987 190 8903 750,1 Чернівецька 118342 78 2960 4 112368 309 3014 335,0 Чернігівська 93354 81 2312 1 84418 0 6624 671,7

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.