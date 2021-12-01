В Мариуполе упала главная городская елка

На Театральной площади Мариуполя вечером, 19 декабря, упала главная городская елка.

Об этом сообщает Mrpl.City.

Причиной инцидента вероятнее всего стал штормовой ветер, из-за которого конструкция склонилась и не выдержав своего веса рухнула на землю. Люди, которые были в это время поблизости успели отбежать в сторону. В момент падения никто из граждан не пострадал.

Как сообщает пресс-служба горсовета, главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация усилит конструкцию и елка снова засияет новогодними огнями.

Также сообщается, что все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая.

Напомним, как в Херсоне утром 20 августа рухнул 70-метровый флагшток, установленный к 30-летию Независимости. Конструкция раздавила припаркованный Lexus, который по данным СМИ якобы принадлежит замдиректору департамента развития территорий Херсонской ОГА Виталию Караваеву, который курирует управление строительства, развития территорий и финобеспечения.