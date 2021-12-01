В Николаеве из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали шестерых жителей дома

В воскресенье, 19 декабря, в Николаеве произошел пожар в квартире жилого дома, из-за которого спасателям пришлось эвакуировать жителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 16:48 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре трехкомнатной квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Океановская.

На место прибыл дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра. Выяснилось, что в квартире, где возникло возгорание, находятся два человека — пожилая женщина, которая самостоятельно не смогла выйти по состоянию здоровья и ее взрослая внучка. С использованием спасательных комплектов пожарные вывели женщин на свежий воздух. Из-за стресса, бабушке стало плохо, бригада скорой медицинской помощи оказала ей первую помощь. Еще шесть жителей из соседних квартир из-за плотного задымления не смогли самостоятельно выйти — спасатели вывели их по лестничному маршу. В 17:02 пожар локализован, в 17:11 ликвидирован на площади 5 квадратных метров, причина устанавливается.

От ГСЧС работали четыре единицы техники, 12 спасателей, дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригады АО «Николаевгаз Сбыт» и скорой медицинской помощи.

Напомним, как в Николаеве пожарные из-за возгорания в шахте эвакуировали с многоэтажки 26 человек и шестерых спасли.