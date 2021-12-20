В Николаевской области за сутки выявили 89 новых случаев COVID-19, выздоровело 99 человек, умерло 5 пациентов

По состоянию на 20 декабря в Николаевской области выявлено 89 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 20 декабря из всех 113929 (+89) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
г. Николаев – 68020 (+47);
г. Первомайск – 6536 (+23);
г. Южноукраинск – 3647;
г. Вознесенск – 2601;
г. Очаков – 1829 (+3).
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 99, всего – 106831.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3216, за сутки – 5.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 20.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 782 человек, больной на COVID-19 или с подозрением:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 60 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 89 больных и 30 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 45 больных и 3 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 51 больной и 22 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 67 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 40 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 45 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных и 1 человек с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 15 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 11 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 22 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 39 больных и 4 человека с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 10 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 8 больных и 21 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 76 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 6 больных и 1 человек с подозрением.
Загруженность кроватей на 20.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,79%.
По состоянию на 20.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 343,11 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,84% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 809,21 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 44,93 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 18,72% (при допустимом не более 20%);
- уровень общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -10,93% (при допустимом не более 50%).