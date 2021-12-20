В Николаевской области за сутки выявили 89 новых случаев COVID-19, выздоровело 99 человек, умерло 5 пациентов

По состоянию на 20 декабря в Николаевской области выявлено 89 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 20 декабря из всех 113929 (+89) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 68020 (+47); г. Первомайск – 6536 (+23); г. Южноукраинск – 3647; г. Вознесенск – 2601; г. Очаков – 1829 (+3).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 16 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 99, всего – 106831.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3216, за сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 20.12.2021 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 782 человек, больной на COVID-19 или с подозрением:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 60 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 89 больных и 30 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 45 больных и 3 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 51 больной и 22 человека с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 67 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 40 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 45 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных и 1 человек с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 15 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 11 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 22 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 39 больных и 4 человека с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 10 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 8 больных и 21 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 76 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 6 больных и 1 человек с подозрением.

Загруженность кроватей на 20.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,79%.

По состоянию на 20.12.2021 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности: