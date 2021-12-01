На Николаевщине в горевшем доме нашли тело женщины – причины пожара устанавливаются

В Новой Одессе на пожаре обнаружено тело погибшей женщины. Причина возникновения пожара устанавливается.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре жилого дома на улице Севаченко в Новой Одессе поступило в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС 19 декабря в 23:40. На место выехал очередной караул 21-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Во время проведения разведки в одной из комнат обнаружено тело погибшей владелицы.

В 00:20 пожар локализован и в 00:43 ликвидирован на площади 25 квадратных метров.

От ГСЧС работала одна единица техники и четверо пожарных, дополнительно привлекались сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз сбыт».

Напомним, как в Николаеве из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали шестерых жителей дома.