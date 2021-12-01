Николаевские нацгвардейцы помогли мужчине, который истекал кровью после неудачной попытки перелезть забор

В Николаеве бойцы Нацгвардии оказали помощь мужчине, который задел артерию на ноге, когда пытался перелезть ограждение.

Об этом сообщается на Facebook-странице 19-го Николаевского полка охраны общественного порядка НГУ.

Двое нацгвардейцев возвращались домой после службы по охране общественного порядка и заметили на асфальте, вблизи остановки общественного транспорта, пятна крови.

Осмотрев местность, военные заметили истекавшего кровью гражданина.

«Сначала мы проверили, находится ли мужчина в сознании. Он сообщил, что пытался перелезть через металлический забор и ранил ногу. Под рукой был только ремень, который мы и использовали для остановки кровотечения и сразу вызвали «скорую», - рассказал солдат Дмитрий Краевский.

По прибытию медиков военнослужащие помогли им переместить мужчину на носилки спецавтомобиля. Уже в больнице выяснилось, что гражданин повредил артерию, а своевременные действия и помощь военных спасли ему жизнь.

Напомним, как николаевские патрульные оказали помощь мужчине и сопроводили его в больницу - пострадавший истекал кровью после операции.