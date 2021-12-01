Депутаты горсовета снова посетовали на бездействие полиции, которая не реагирует на незаконную эксплуатацию краснокнижных птиц в центре Николаева

Депутаты-члены постоянной комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета возмущены бездействием правоохранительных органов относительно того, что в центре Николаева неизвестные продолжают незаконно зарабатывать деньги на краснокнижных орланах, предлагая с ними сфотографироваться.

Об этом речь шла в понедельник, 20 декабря, передает «Преступности.НЕТ».

Вопрос поднял директор Николаевского зоопарка, депутат Владимир Топчий, который напомнил, что в начале года неоднократно обсуждался этот вопрос и полиция обещала, что примет меры, однако от горожан все равно поступают жалобы.

— Сегодня утром мне позвонили уже несколько человек, говорят, как стояли, так и стоят. На Соборной опять стоят те же самые молодые парни с теми же белохвостыми орланами, птицами, занесенными в Международную Красную книгу. Мало того, одна из женщин, которая мне звонила, обратилась в полицию, так ей там еще и угрожали - что вы вмешиваетесь не в свои дела, это не ваше дело, идите пишите заявление туда, в общем, то же самое. Если будут насиловать на Соборной женщину, я тоже должен буду идти писать заявление в управление полиции? Я обращаюсь к руководству полиции города и области - наведите, в конце концов, порядок в этом. Люди стоят и нагло плюют в лицо всем. Есть закон, который запрещает использовать животных в этих целях, - возмутился Владимир Топчий.

Депутаты максим Коваленко и Дмитрий Сичко поддержали своего коллегу, напомнив о том, что каждый год правоохранительные органы обращаются к городской власти за финансовой помощью и депутаты радо оказывают им такую поддержку, но как только поддержка нужна самой городской власти, то полиция игнорирует такие просьбы.

В результате обсуждения, депутаты решили обратится по данному поводу к начальнику отдела взаимодействия с правоохранительными органами Игорю Онищенко и к начальнику полиции относительно решения этого вопроса.

Напомним, что впервые об этой проблеме в депутатском корпусе заговорили в январе 2021 года. Тогда Топчий возмутился, что в центре Николаева зарабатывают на краснокнижных птицах, а полиция бездействует. Позже в полиции ответили, что не могут изымать орланов, но админпротоколы составляют.