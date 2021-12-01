В Николаеве из-за штормового предупреждения перенесли разводку мостов на 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в Николаеве разведут Южно-Бугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный мосты.

Об этом на странице в Facebook сообщает КП «ЭЛУ Автодорог».

«23 декабря (четверг) 2021 года с 12:00. до 13:00 запланирована разводка Южно-Бугского (Варваривского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов. В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» пройдет судно «Александр Охрименко» для проведения ремонтных работ», - говорится в сообщению.

При этом в документе сказано, что разводку мостов перенеси из-за штормового предупреждения.

Отмечается, что резервный день 24 декабря.