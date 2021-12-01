На юге Турции из-за сильных ливней обвалились два моста, десятки домов затоплены

Юг Турции накрыло сильное ненастье. В провинции Хатай из-за значительных осадков произошли обвалы мостов, десятки домов затоплены.

Об этом сообщает 24tv.ua.

Местные СМИ пишут, что сильный ливень и ветер в регионе начались внезапно и повлекли за собой немало разрушений.

Так, к примеру, из-за сильного ливня в районе Арсуз провинции Хатай упали два моста и перевернулась лодка. В районе Самандага жители не смогли попасть в свои дома, ведь их подтопило большое количество воды. Также в районе Самандага пришлось прекратить футбольный матч. Ливни продолжались два дня.

Заместитель городского головы Арсузу Сами Устюн отметил, что в городе приняли меры предосторожности в связи с непогодой и работы продолжаются.

Напомним, в сентябре из-за ливней на юге и западе Пиренейского полуострова произошло наводнение. Вслед за масштабными лесными пожарами на Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали масштабное наводнение в южных и западных регионах.