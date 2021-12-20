Снегопад в Киеве вызвал массовые ДТП и пробки

В Киеве в понедельник вечером, 20 декабря, сковали пробки – произошло много ДТП из-за снегопада.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает издание ukranews.com.

По данным сервиса, весь город застыл в масштабных пробках, особенно сложная ситуация в центре и на мостах. Также указано, что произошли десятки ДТП.

Движение на Шулявском мосту полностью заблокировано. Движение перегородили два грузовика и автобус.

Автомобили стоят в пробках на Южном мосту и Северном, Дарницком, а также мосту Метро. Синоптики информируют, что осадки продержатся в столице и завтра в течение дня и ночи.

Фото: Обозреватель

Также из-за снегопада на улице Кирилловской сошел с рельсов трамвай. Движение в направлении улицы Ярославской заблокировано.

В то же время, как сообщил глава КГГА Виталий Кличко, после начала снегопада на улицы Киева вышло около 300 единиц спецтехники «Киевавтодора».

«Около 300 автомобилей спецтехники КП «Киевавтодор» работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды», - подчеркнул Кличко в Telegram.

Напомним, как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Украину придут настоящие трескучие морозы. Особенно холодными будут ночи, температура будет опускаться почти до -20°. Осадков будет немного: в первой половине недели это будет снег, а к концу недели - мокрый снег и дожди.