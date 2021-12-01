Полиция на Николаевщине разыскивает пятерых несовершеннолетних, самовольно покинувших школу-интернат

Отделением полиции №2 Первомайского РОП ГУНП Николаевской области разыскиваются пятеро воспитанников Березковского художественного лицея (расположен в селе Березки бывшего Кривоозерского района), которые около 17:00 в понедельник, 20 декабря, самовольно покинули воспитательное заведение. В настоящее время связь с ними отсутствует и местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Юречко Виталий Сергеевич, 2008 года рождения.

Приметы: рост около 150 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в черную тонкую куртку с надписью Nike, черные джинсы, черно-красные кроссовки.

Горопай Александр Геннадьевич, 2008 года рождения.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, сине-черные кроссовки.

Фетисов Владислав Николаевич, 2007 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины с чубом, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, зауженные темные джинсы спортивного типа, черные ботинки.

Долгов Владислав Артурович, 2006 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины с чубом, глаза карие.

Был одет в длинную черную куртку с капюшоном, темные брюки, темные ботинки.

Гаврушов Дмитрий Алексеевич, 2004 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие с чубом, глаза карие.

Был одет в темно-синюю теплую куртку, светлые джинсы, светлые кроссовки.